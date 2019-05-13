Дорогу от Ялтинского кольца до президентской трассы осветят

На заседании правительства Севастополя 13 мая принято поставление о выделении восьми миллионов рублей из резервного фонда Севастополя на организацию освещения участка трассы «Таврида» от Ялтинского кольца до президентской дороги.

Как пояснил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, такая необходимость вызвана тем, что «лимиты будут выделены в сентябре, а сторговать нужно уже сейчас», так как проект должен быть доработан в текущем году.

По его заверениям, в сентябре выделяемая сумма будет возвращена в резервный фонд города.