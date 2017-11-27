В «паспортной амнистии» нуждаются до четырех тысяч человек

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова предложить «паспортную амнистию» для жителей Крыма и Севастополя, которые получили российские паспорта с нарушением технических требований и на этом основании были лишены гражданства РФ.

«Я буду выступать за «паспортную амнистию» — если людям был выдан паспорт с нарушением неких технических вопросов, но человек хочет оставаться в России, быть гражданином России, и это его единственное место жительства, то мне кажется, что нужно переоформить и дать возможность человеку получить паспорт и быть гражданином России», — приводит ТАСС слова Т.Москальковой.

Она отметила, что о проблеме лишения жителей Крыма гражданства РФ ей известно из поступающих обращений.

«Вчера я встречалась с главой Крыма [Сергеем] Аксеновым, разговаривала с правоохранительными органами. Информация об основаниях лишения гражданства расходится, и, я считаю, необходима комплексная проверка. По одним данным, это 4,5 тысячи граждан, которые лишены паспортов, по другим данным — две тысячи», — добавила Т.Москалькова,

Она отметила, что уже написала обращение в МВД и намерена поручить своим сотрудникам провести проверку таких случаев вместе с правоохранительными органами.

Уполномоченный по правам человека добавила, что также будет разбираться и с информацией о злоупотреблениях со стороны сотрудников ФМС при выдаче паспортов РФ.