В Казачью бухту можно доехать на троллейбусе

С понедельника, 27 ноября, запущен новый троллейбусный маршрут №10-К «Пл.Нахимова – бухта Казачья». В первую очередь нововведение оценили пенсионеры и женщины с детскими колясками.

По словам замдиректора ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» Сергея Херсонского, появление нового маршрута произошло согласно плановому увеличению маршрутной сети. Это расширение стало возможным благодаря поступлению на предприятие в рамках госпрограммы 34 новых машин Trolza с удлиненным автономным ходом. Так что новый маршрут по сути является продлением на 5 км пути следования привычной «десятки»: троллейбусы с литерой «К» после Камышовой бухты доезжают до здания школы в микрорайоне Казачьей.

«В принципе это тот же 10-й, но продлен с заходом в Казачку», — объяснил С.Херсонский. Он уточнил, что на линии будут работать как троллейбусы №10 по обычной схеме, так и №10-К.

На новый маршрут должны выходить шесть троллейбусов, интервал движения 15 минут. Маршрут движения: центр города (через площадь Нахимова) – Камышовая бухта – Казачья бухта.

Как рассказала кондуктор машины с порядковым номером 1107 Алла Бузько, за два рейса ей удалось продать 114 билетов. Из Казачьей бухты троллейбус ушел переполненным, правда, на остановках приходилось приглашать пассажиров, поскольку многие не знали о новом маршруте.

По словам водителя 1107-й машины Евгения Четуева, ехать участок от Камышовского шоссе до Казачьей удобно, только дорога узковата для троллейбуса.

— Ж/д переезды надо аккуратно проезжать, потому что сзади у меня находятся тяжелые аккумуляторы, — рассказывает молодой человек.