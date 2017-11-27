Травмированную женщину вынесли из леса

В Байдарской долине, в каньоне реки Узунджа, спасатели Центра гражданской защиты Севастополя оказали помощь травмированной туристке из Симферополя.

25 ноября в 13.11 оперативному дежурному поисково-спасательной службы ГКУ Центр гражданской защиты г.Севастополя поступил сигнал о происшествии. Туристическая группа из шести жителей Симферополя следовали по маршруту в районе устья реки Узунджа. Одна из женщин оступилась и получила травму голеностопного сустава левой ноги.

Поисково-спасательный отряд «Центра гражданской защиты Севастополя» оказал первую помощь и на носилках эвакуировал женщину до автомобиля.