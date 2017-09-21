В Балаклаве установлен карантин по бешенству

В Балаклаве выявлен случай бешенства у собаки, поэтому введен карантин.

Распоряжением губернатора Севастополя с 20 сентября на территории Балаклавы по улице Историческая, 5, установлен карантин по бешенству на срок до 20 ноября 2017 года.

Неблагополучными пунктами считаются территории, примыкающие к району карантина. Это улицы Историческая, Кирова, Калича, Куприна, Рубцова, Башенная, 9 Мая и пл.1 Мая.

На этих улицах в период ограничительных мероприятий запрещены торговля домашними животными, проведение выставок животных, отлов диких, вывоз с территории собак и кошек.