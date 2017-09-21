Тоннель под бухтой — приоритетный проект

Разрабатывается проект строительства тоннеля под Севастопольской бухтой для транспортного сообщения Северной стороны с центром города. Об этом сообщил глава города Дмитрий Овсянников Президенту России на встрече главы государства с избранными губернаторами.

Президент Владимир Путин уточнил у Д.Овсянникова, пришли ли дополнительные 800 миллионов, выделенные распоряжением от 9 сентября из резервного фонда Президента для дорожного строительства в Севастополе.

В ответ губернатор заверил, что Министерство транспорта подготовило соответствующий распорядительный документ, а правительство Севастополя в ближайшее время подготовит необходимые документы по участкам дорог, которые будут дополнительно отремонтированы в этом году. Это дополнительные 29 километров к тем 70, которые были запланированы к ремонту на 2017 год.

— Вы знаете об идеях, о планах тоннеля? — задал вопрос В.Путин.

— Да, под Севастопольским рейдом. С Дмитрием Николаевичем [вице-премьер Дмитрий Козак] мы проговорили этот проект, Дмитрий Николаевич дал указание Максиму Юрьевичу Соколову [министр транспорта], и сейчас мы готовимся к реализации этого проекта, — ответил Д.Овсянников.

По его словам, проект тоннеля под бухтой «не такой тяжелый — это порядка 5 миллиардов рублей».

Присутствовавший на встрече Д.Козак усомнился в этой цифре.

«Оценка — 5,3 миллиарда рублей. Я немножко не доверяю, считаю, что занижена. Но этот проект точно самый приоритетный для города Севастополя, даже если в два раза дороже, то его следует в ближайшее время реализовать. Не случайно, когда Дмитрий Владимирович показал просто презентацию, этого хватило, и я сразу сказал, чтобы немедленно проработали», — заявил вице-премьер.

В ходе обсуждения выяснилось, что проектом будет предусмотрено реализовать в едином техническом решении прокладку кольцевого газопровода, проходящего через бухту, и тоннель для транспорта.