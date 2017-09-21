Мужчине не дали утонуть на пляже мыса Хрустальный

В среду, 20 сентября, около 15.30 на пляже мыса Хрустальный купающемуся 60-летнему мужчине стало плохо в воде, и он начал тонуть. На это обратили внимание очевидцы, которые купались недалеко и позвали на помощь.

Случайно оказавшиеся недалеко от места происшествия два сотрудника Центра гражданской защиты Севастополя — и.о. заместителя директора Центра и спасатель одной из спасательных станций города — услышав крики о помощи незамедлительно бросились на помощь утопающему мужчине. К ним присоединился другой спасатель и они вытащили из воды пострадавшего, который находился в бессознательном состоянии.

Спасателями тут же были приняты действия по оказанию первой помощи и проведению сердечно-легочной реанимации, которая продолжалась около пяти минут, в результате чего пострадавший пришел в сознание.

Прибывшая скорая помощь госпитализировала мужчину.