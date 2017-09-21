Для технико-экономического обоснования тоннеля под Севастопольской бухтой потребуется не меньше года

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор города Дмитрий Овсянников подтвердил, что проект строительства тоннеля, который может связать Северную сторону и центральную часть Севастополя, требует, в основном, уточнения в части его технической реализации.

Проблем с финансовым обеспечением проекта, по его словам, нет.

На встрече вновь избранных губернаторов с Президентом РФ Владимиром Путиным Д.Овсянников обсудил с главой государства и присутствовавшим на встрече вице-премьером Дмитрием Козаком возможность реализации проекта «Тоннель под Севастопольским рейдом». Выяснилось, что уже известна его приблизительная стоимость — около 5 млрд рублей. Однако объяснить севастопольским журналистам обоснование этой суммы Д.Овсянников оказался не готов.

— Президент отметил необходимость оправдать те ожидания, которые были сформированы в результате проведения предвыборных кампаний — как в Севастополе, так и у моих коллег. И, конечно, настрой у нас — выполнить эти ожидания, — ответил Д.Овсянников.

По его словам, у каждого региона есть своя специфика. И в открытой части встречи, и в закрытой президент задавал вопросы, касающиеся конкретных субъектов. По Севастополю это были два вопроса. Ремонт дорог и предпроектное предложение по строительству тоннеля.

— Я на него ответил следующим образом: как только мы проведем технико-экономическое обоснования данного решения, будем готовы реализовывать этот проект, — пояснил он.

По мнению губернатора, проект строительства тоннеля под Севастопольской бухтой, безусловно, важен: он позволит обеспечить транспортную доступность Северной части города и логистическую связность всех районов Севастополя.

Кроме тоннеля, на реализацию этой цели направлены и другие шаги правительства — ремонт дорог, обновление общественного транспорта и парка катеров (сейчас готовятся контракты с ГТЛК — на пять новых судов).

Приступить к строительству тоннеля правительство готово тогда, когда технико-экономическое обоснование покажет, что технически такое решение возможно и оно экономически обосновано.

— Готовность выделить на эти цели средства федерального бюджета, я так понимаю, есть, — отметил Д.Овсянников.

Глава города напомнил, что перед ним стоит задача построить кольцевой газопровод, который проходит от Северной части города до южной по дну бухты и балансирует газотранспортную систему Севастополя. Сооружение газопровода Д.Овсянников связал с возможностями по строительству тоннеля.

— Если мы технически, с учетом рельефа дна, готовы построить газопровод, то можно рассматривать и строительство тоннеля. Вообще технически можно увязать строительство этих объектов одновременно, — опять уточнил губернатор.

Д.Овсянников призвал не считать идею строительства тоннеля фантазией. Для реального воплощения этого проекта в жизнь нужно лишь его технически проработать.

— Я интересовался, были ли раньше такие предложения. Оказалось, что проектные институты Украины прорабатывали такие варианты, и с технической точки зрения препятствий не было. Сейчас мы будем это уточнять. С точки зрения экономики ранее было принято решение, что такое строительство нецелесообразно. Но в нашем случае, если экономика не является препятствием, основным критерием становится техническая готовность, — отметил Д.Овсянников.

Он напомнил, что городские власти вернулись ко многим проектам, разрабатываемым в советское время: таким, например, как трассировка седьмого участка трассы «Таврида» или подготовка решений по водоснабжению города — в том числе Камышловское водохранилище в Темной балке.

По вопросу строительства тоннеля есть предпроектные разработки и предварительная геология (которая делалась для газопровода), далее нужно комплексное изучение вопроса, изучение старых документов, дополнительные изыскания.

Точное место расположения тоннеля, по мнению градоначальника, пока не может обсуждаться. По его словам, ответ на вопрос, где тоннель будет уходить под землю, а где выходить, может быть качественно дан только после того, как будет проведено технико-экономическое обоснование проекта. Времени на такую работу, по признанию Д.Овсянникова, уйдет не меньше года.