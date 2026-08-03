Выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка

Он попросил уже на этой неделе начать работу, заявив, что деньги зарезервированы, департамент финансов готов платить.

— Прошу запустить процесс в проактивном режиме уже буквально с завтрашнего дня. Насколько я помню, надо дать только подтверждение, всю эту ситуацию еще раз проработать и с завтрашнего дня начать процесс. Чтобы в последний день августа все эти выплаты мы постарались осуществить, и родители смогли этими средствами воспользоваться для подготовки детей к школе, — поручил своему правительству М.Развожаев.

Выплачивать по пять тысяч рублей для "подготовки к школе" детям от 0 до 18 лет в Севастополе начали в 2025 году. Такая выплата потребовала организовать взаимодействие между департаментами образования, соцзащиты и цифрового развития.

Денежная выплата будет назначаться всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми, независимо от получаемых мер соцподдержки, а также наличия постоянной или временной регистрации в Севастополе.

В 2025 году выплаты получили около 80 тысяч детей.