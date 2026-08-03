Украл синтезатор на пожаре

В Ялте в суд направлено уголовное дело о краже из поврежденного пожаром дома.

Как следует из материалов дела, молодой человек из любопытства, осматривая обгоревшие помещения квартир, обнаружил в одной из комнат синтезатор фирмы Casio стоимостью 27 тысяч рублей. Поняв, что музыкальный инструмент исправен, он забрал инструмент и хранил дома до момента изъятия сотрудниками полиции.

Вину в хищении мародер признал в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы МВД Республики Крым.