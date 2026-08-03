Топливо — только в специальных канистрах

С 4 августа изменятся правила провоза топливо в канистрах по Крымскому мосту. Объем остается прежним — 200 л. Но топливо можно будет провозить только в специальных канистрах.

«Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика. Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписи «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, а также знака UN или пиктограмм с изображением пламени на оранжевом фоне. Изменения <...> вступают в силу в 00:00 мск 4 августа 2026 года», — говорится в сообщении оперативного канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Объем одной герметично закрытой канистры не должен превышать 40 л, она должна быть заполнена не более чем на 95% и не иметь повреждений. Нужно быть готовым пронести канистры через интроскоп по требованию сотрудников транспортной безопасности.

Общее количество топлива, разрешенного к перевозке в канистрах, установлено в объеме 200 л на одно транспортное средство.

Одновременная перевозка бензина и газа запрещена. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО (газобаллонным оборудованием) и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров.