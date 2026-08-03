Снижение цен на топливо обещают на этой неделе

На этой неделе с механизмом снижения цены на топливо и сроки обещают определиться. Об этом 3 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он оценил ситуацию с топливом как улучшающуюся и заверил, что правительство города «обеспечивает постоянный контроль за всеми поступающими объемами, следит, чтобы запас был достаточный и все компании, связанные с жизнеобеспечением города, работали стабильно».

— Остается важный вопрос — цены. Хотя небольшое снижение произошло, это не то, чего мы ждем. Решения, которые на федеральном уровне должны реализовываться, в ближайшее время мы с главой Республики Крым совместно сообщим, — пообещал губернатор.

По его словам, сегодня дорабатываются нюансы. Будут ли это субсидии или еще что-то — неважно, важно, какая цена будет для меньших потребителей в розницу.

— Мы ориентируемся, чтобы цена была адекватной и соответствовала той, по которой покупают все потребители в стране. С учетом логистических сложностей это будет чуть выше, но мы работаем над тем, чтобы сравняться, — сказал глава города.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут на полуостров. Цены на автомобильное топливо подскочили в три раза, в свободной продаже его не было.

8 июля на совещании Владимира Путина с Правительством РФ по проблемам топливо-энергетического комплекса страны говорилось, что для выравнивания цен на топливо на полуострове в соответствии с другими регионами потребуется федеральная субсидия. Президент дал поручение, чтобы вопрос предоставления Крыму и Севастополю федеральной субсидии на закупку бензина и ДТ был решен в ближайшее время.