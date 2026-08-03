Разгромил шесть банкоматов

В дежурную часть ОМВД России «Алуштинский» 31 июля поступило сообщение: мужчина с кувалдой громит банкоматы.

Личность нарушителя была установлена в кратчайшие сроки: 57-летний местный житель доставлен в отдел для разбирательства. Оказалось, мужчина повредил шесть банкоматов двух российских банков и входную дверь отделения. Общий материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивы вандала.

Возбуждено уголовное дело, действия задержанного квалифицированы по статье «порча имущества в общественных местах».