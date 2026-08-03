Обещают помочь субсидией на солнечные батареи уже в августе

Поддержку будут предоставлять в виде субсидии в рамках программы, которую разработают на региональном уровне. Запустить программу собираются уже в середине августа, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Принял решение запустить региональную программу по субсидированию, сейчас идет активная работа департаментов, чтобы все заработало с середины августа», — написал он в соцсети, отчитываясь об итогах встречи с заместителем Министра энергетики России Евгением Грабчаков 31 июля в Севастополе.

Кроме того, губернатор сообщил, что правительство города подготовило и направило в кабмин РФ предложения, которые должны помочь выработать совместные с федеральными министерствами программы выделения дополнительных федеральных финансовых инструментов на цели развития альтернативного энергоснабжения на полуострове.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.