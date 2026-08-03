Начало августа будет по-тропически жарким и с грозовыми дождями

Как сообщила ТАСС заместитель начальника Крымского гидрометцентра — главный синоптик Вероника Шенгелая, 3–4 августа местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем воздух будет прогреваться до 29-33 градусов. А уже с 5 августа на полуострове начнется аномальная жара: по данным синоптиков, средняя суточная температура на 7 градусов будет выше климатической нормы в течение пяти дней. Но пока, по прогнозу синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше +34.

Температура морской воды в Азовском море — 24-25 градусов, в Черном море на южном побережье Крыма и в Севастополе от 21 до 24 градусов тепла.