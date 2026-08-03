Какие законы вступают в силу в августе

Поддержка военнослужащих и их семей, защита граждан от мошенников и другие нововведения августа материале пресс-службы Государственной Думы.

1 августа

Изменения в Налоговом кодексе

Устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через Госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале. Сохраняется право налогоплательщика получать их на бумажном носителе, если он не зарегистрирован на портале либо отказался от получения уведомлений через него. Режим налоговой тайны распространен на сведения, размещенные в личном кабинете на Госуслугах.

6 августа

Противодействие кибермошенникам

За нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривается штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. За незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Благоустройство территорий

Содействие благоустройству территории включено в перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. В частности, это уборка парков и дворов, озеленение территорий, обустройство детских площадок.

Закон позволит тем, кто обустраивает территории безвозмездно, рассчитывать на господдержку.

Допуск операторов связи в дома

Устанавливается ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей. Максимальное наказание — штраф до 500 тыс. рублей. Изменения способствуют развитию конкуренции на рынке услуг связи.

Поддержка виноделия

Разрешено размещение рекламы российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях регионов, в границах которых расположены соответствующие производства. При этом рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер.