Голосовать можно с 9 сентября

Севгоризбирком принял решение о проведении досрочного голосования в период с 9 до 17 сентября на выборах депутатов Госдумы и восьми муниципальных округов, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Решение принято для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, отметили в избиркоме.

Таким образом, кроме трех официальных дней голосования — 18, 19 и 20 сентября — будет еще девять дней до.

«Проголосовать можно на избирательном участке, куда прикреплен избиратель, либо пригласить комиссию на дом, если по каким-либо причинам участник голосования не может прибыть на участок», — напомнили в избирательной комиссии.