Дистанта не будет

В Севастополе новый учебный год в школах начнется в обычном режиме.

Дистанционного обучения не будет: его невозможно организовать в условиях ограничения электроснабжения. Поэтому с 1 сентября все севастопольские школы будут запущены и начнут работать в полноценном формате, сообщил 3 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Нюансы, связанные с организацией учебного процесса в нынешних условиях ЧС, будут решены ближе к началу учебного года. Расписание и продолжительность уроков скорректируют с учетом текущей обстановки.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.