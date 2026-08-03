Детские сады возвратят к обычному режиму

Дежурные группы, организованные на лето, отменят, а детей возвратят в детские сады по месту жительства на радость родителям. Для многих из них вождение ребенка в дежурные группы в "чужие" дошкольные заведения стало логистической проблемой.

Что касается четвертой лагерной смены в детских оздоровительных лагерях, то ее также отменили. Зато работа в сформированных пришкольных группах продолжится на условиях кратковременного пребывания, а также в рамках проекта, который реализуется в Новом Херсонесе.

В Севастополе с 29 июня из 74 детских садов работать оставили лишь 24 дежурных. Как объяснили в правительстве города, это связано с ограничениями по топливу и электричеству на полуострове. Также из соображений безопасности отменили третью смену в детских лагерях, принадлежащих городу.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.