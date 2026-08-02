Зерновоз сгорел на Президентской дороге

Госавтоинспекция Севастополя выясняет обстоятельства ДТП на Президентской дороге, в котором загорелся зерновоз и опрокинулся его прицеп.

По предварительной информации, 2 августа в 14:10 на 276,35 км трассы «Таврида» 52-летний водитель КамАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность автопоезда и начал экстренно тормозить. В кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.

В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя зерновоза не установлено.

Огонь на площади 20 квадратных метров пожарные быстро локализовали, открытое горение ликвидировано в 14:55. Пожар полностью ликвидировали в 17:00.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь, выясняют обстоятельства происшествия и регулируют дорожное движение.