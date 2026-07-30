В ряде районах Крыма отсутствует электроэнергия

Возможность подачи электроэнергии отсутствует в ряде населенных пунктов Республики Крым из-за повреждений объектов и магистральной электросети.

«В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сети», — цитирует сообщение Крымэнерго ТАСС.

Отмечается, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения или не допущения перегрузки сети. Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.