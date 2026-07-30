По улицам снова ездит «Адмирал»

Троллейбус с таким названием севастопольцы в эти дни видели на нескольких городских маршрутах. Его легко узнать по дизайну, явно отличающемуся от обычных сине-зеленых.

Как выяснила «Севастопольская газета», «инновационный троллейбус, объединивший в себе лучшие технические наработки» производственной компании «Транспортные системы», проходит уже несколько дней обкатку.

Это было, было...

Троллейбус с названием «Адмирал» Энгельского завода электротранспорта впервые появился на улицах Севастополя в мае 2015 года. Тогда он был специально изготовлен для нашего города к Дню Победы.

Инновационность модели была в универсальности: троллейбус мог ходить по контактной сети, а также без нее — на дизель-генераторе, что было важно для некоторых городских районов.

В следующий раз «Адмирала» увидели в Севастополе ровно через год. Его испытывали на Центральном городском кольце. Эта модель уже была оснащена батареей для автономного хода.

Третье пришествие

И вот через 10 лет на улицы Севастополя в тестовом режиме вышел еще один «Адмирал», признанный «Троллейбусом года» на национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности».

Теперь это машина разработки 2022 года. Модель создавалась в тесной кооперации с российскими производителями комплектующих. Салон «Адмирала» вмещает 85 пассажиров, имеет 35 сидячих мест, оснащен системой климат-контроля, медиапанелями и системой видеонаблюдения. Мощная тяговая батарея позволяет ему работать в автономном режиме и преодолевать 20 километров в отсутствии контактной сети.

Такие троллейбусы уже курсируют по улицам Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани и других городов России. Единственный недостаток модели — цена, следует из публикаций в интернете.

«Адмирала» редакция заметила на маршруте №7. Но троллейбус проходит обкатку, поэтому его могут выпустить на любой городской маршрут, объяснили в Севэлектроавтотрансе.