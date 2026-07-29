Проекту детского сада не хватило смешариков

К такому выводу пришли члены Архитектурно-художественного совета Севастополя на очередном своем заседании 29 июля. На их суд вынесли проект детского сада на 240 мест в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

Участок входит в состав КРТ (комплексное развитие территории) 7-го километра, расположен в зоне многоэтажной жилой застройки и имеет площадь 0,93 га. Проектируемое здание рассчитано на 13 групп (от ясельных до подготовительных) и столько же игровых площадок. На каждой площадке есть теневые навесы и общая физкультурная площадка. Также предусмотрено пять парковочных мест, включая одно для маломобильных групп населения.

Озеленять территорию разработчики планируют кленом остролистым, дубом пушистым, османтусом душистым, кипарисами, жасмином и сиренью китайской. Само здание садика будет двухэтажным с отапливаемым подвалом, разделенным на помещения для технического оборудования и для прокладки коммуникаций.

На первом этаже расположатся ясельная и средняя группы, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда, психолога, а также сенсорная комната. В проекте предусмотрен подъемник для маломобильных групп, а с двух сторон здания — лестничные клетки закрытого типа. На втором этаже — средние, старшие и подготовительные группы, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для педагогов. На случай эвакуации имеется незадымляемая зона для маломобильных людей и лифт.

Конструктивную основу здания составляет железобетонный каркас, кровля — плоская мембранная. Фасадную часть проектировщики представили в двух цветовых решениях: в более теплых и белых. Отделка наружных стен — это вентилируемый фасад, облицованный керамогранитными плитами. Цветовыми композитными панелями обрамлены оконные проемы и выступающие элементы фасада.

Второй вариант полностью совпадает с детским садом, который уже строится на 7-м километре.

В целом, представленный проект устроил членов совета, но с некоторыми замечаниями. Так, председатель Максим Жукалов порекомендовал, учитывая имеющийся опыт в существующих детских садах, включить в проект встроенные укрытия. Еще одно замечание — недостаточное количество парковочных мест, что, по его мнению, спровоцирует утреннюю толчею. Кроме этого, М.Жукалову не хватило на стенах фасада каких-то детских рисунков, например, смешариков.

Член арх-худсовета Людмила Борденюк обратила внимание на непроработанность благоустройства и малых архитектурных форм (МАФов) на игровых площадках. То, что было представлено, она охарактеризовала эпитетами «бедненько» и «грустненько».

После обсуждения эксперты решили принять проект (сходный со строящимся по соседству) за основу, но на следующем заседании все же хотят увидеть проект благоустройства и эскизы МАФов. И про смешариков или иные рисунки на фасаде проектировщикам предложено подумать всерьез.