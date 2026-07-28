В восточной части Крыма обесточена часть населенных пунктов

Часть населенных пунктов в Крыму обесточена из-за ночной атаки беспилотников ВСУ, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части республики остается сложной.

«Сегодня ночью подверглись беспилотной атаке ВСУ энергообъекты восточного Крыма, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной», — цитирует сообщение Крымэнерго ТАСС.

Отмечается, что на всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению сети.

В частности, отключения наблюдаются в Керчи, сообщил глава города Иван Кошель. Частично ограничена подача воды, организован подвоз. Также глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова сообщила об отключениях в муниципалитете.

В Крыму из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти республики и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима ЧС для решения экономических вопросов.

Ситуация с энергоснабжением на полуострове остается сложной, однако все стратегически важные объекты, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно.