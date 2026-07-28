В Музее обороны возрождают День дарителя

Среди реликвий, которые были подарены музею неравнодушными людьми после трагедии 10 июня, когда сгорело художественное плотно панорамы, — награды, дореволюционные открытки, газеты времен Крымской и Великой Отечественной войн и другие уникальные свидетельства истории.

В культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя 28 июля прошел День дарителя. Сотрудники музея благодарили всех, кто откликнулся на призыв передать в дар предметы, представляющие историческую или семейную ценность.

— Сегодня мы проводим День дарителя. Это первая акция после длительного перерыва. Когда-то давным-давно эта традиция существовала, но потом канула в Лету. Сегодня мы хотим ее возродить и сделать постоянной. Это день, посвященный тем дарителям, которые откликнулись на нашу просьбу-призыв после трагедии 10 июня. Для нас это возможность выразить им слова благодарности, — говорит заместитель директора по науке Музея обороны Севастополя Татьяна Сарапулкина

Среди дарителей на мероприятии присутствовали как обычные севастопольцы, так и люди со званиями и должностями. Депутат заксобрания и член регионального отделения РВИО Александр Кулагин подарил музею 10 номеров газет «Правда» и «Известия» от июня 1942 года, две открытки и значки. В старых газетах описывается, как в 1942 году, в последние дни обороны Севастополя, немецко- фашистские захватчики бомбили Севастополь и Панораму.

Председатель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков подарил музею личную коллекцию фрагментов иностранных иллюстрированных газет, гравюр и вырезок из альбомов периода Крымской войны. Генеральный директор Центрального музея «Тавриды» Андрей Мальгин — открытки и блок фотографий 50-х годов о послевоенном восстановлении панорамы.

Художник этого музея — Игорь Дзись — альбом художника-баталиста Александра Самсонова, который с 2009-го по 2011 год руководил Студией военных художников имени Грекова. Альбом посвящен панораме «Героическая оборона Газиантепе», написанной грековцами. В 2010 году А.Самсонов совместно с художником Павлом Рыженко создали диораму «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе», которая сегодня занимает свое место в Музее Античности и Византии в «Новом Херсонесе».

Председатель регионального отделения Российское военно-историческое общество Дмитрий Серов передал в библиотеку Музея обороны альманах «Севастополь — Русская Троя» — о проекте восстановления частично утраченного фильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» 1911 года и сценарий фильма, написанный на базе романа-эпопеи Сергея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», по которому общественники мечтают снять полноформатный фильм.

— Вадимом Прокопенковым была передана уникальная коллекция иллюстративных материалов, отражающих события обороны и осады Севастополя в 1854-1855 годах. Наибольшую часть коллекции представляют материалы периодических изданий периода военных действий в Крыму. В большей части это материалы английских газет, которые являлись одними из первых иллюстрированных периодических изданий того времени, — объясняет ценность коллекции заведующая отделом Крымской войны Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.

Всего В.Прокопенков подарил 140 изображений — это листы, вырезки из иностранных газет, планы, карты Севастополя, отдельных сражений, например, план Альминского сражения. По словам Е.Малиновской, это ценный визуальный материал, которого всегда не хватает. Многие из данных листов также содержат газетные публикации и различные документы, связанные с осадой Севастополя: заседания Британского парламента, где обсуждаются проблемы английской армии. Например, выписки, посвященные проблеме дезертирства и бытовым и военным трудностям, возникшим при ожесточенной обороне со стороны русских.

— Когда 20 лет назад мы задумались делать иллюстрированный подарочный альбом об истории Севастополя, то столкнулись с тем, что нет качественных изображений. Тогда у меня была возможность за счет личных средств приобретать по всему миру гравюры, связанные с обороной Севастополя. Тогда нам удалось собрать по военной тематике более 140 фотографий, гравюр, которые и легли в основу нашего подарочного издания, — вспоминает, как начиналась его коллекция, кандидат исторических наук В.Прокопенков.

Но уже тогда, по его словам, они понимали, что находящиеся у них на временном хранении экспонаты обладают не столько художественным, а научным потенциалом.

— Сегодня мы преподносим музею 140 артефактов времен Крымской войны. Самые ценные, на мой взгляд, это картографические материалы и гравюры, связанные с ходом сражений. Да, большинство из них английские, французские и немецкие. Конечно, противник в этих гравюрах и сопровождающих аннотациях преувеличивал наши потери и скрывал свои, как и некомпетентность своих командиров на полях сражений, но тем не менее, считаю, здесь есть как минимум два важных момента, — утверждает историк.

Первый — связан с тем, что изображения из старых иллюстрированных журналов помогают в верификации не только местности боевых действий, но и некоторых персоналий в значимых эпизодах Крымской войны. Второе, по мнению В.Прокопенкова, документальные свидетельства являются наглядным пособием того, как 170 лет назад формировался на Западе образ России как врага, и он интересен для изучения.

Даритель признался, что для него важно, что изображения из его коллекции станут темами для научных работ.