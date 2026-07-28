Фонтаны моют каждую неделю

Городские фонтаны, являющиеся украшением севастопольских улиц, регулярно очищают от грязи, поверхностного мусора и отложений на дне. Даже несмотря на то, что в результате временных отключений электроэнергии основные струи фонтанов и подсветку пришлось пока отключить. Сохранив при этом основной функционал.

Об этом на примере сухого фонтана на площади Ушакова рассказал инженер подрядной компании ООО «Зеленый проект» Александр Велиготский.

Каждый из 30 фонтанов Севастополя чистят раз в неделю. Таким образом, едва завершаются работы на тридцатом, специалисты возвращаются к первому.

С утра 28 июля на объекте на пл.Ушакова работают два специалиста компании, весь процесс занимает примерно четыре-пять часов. В отличие от обычного фонтана с классической чашей, приведение в порядок «сухого» связано с очисткой пешеходной зоны от характерных загрязнений. В первую очередь, очищают гранитные плиты, из которых сложена поверхность фонтана.

Кроме плит, работники чистят от налета металлические закладные, темнеющие со временем. Очистка последних производится по мере загрязнения.

Одновременно внутри фонтана идет настройка и наладка оборудования. Это регламентные работы, которые время от времени выполняются на всех фонтанах.

— В момент уборки мы отключаем только основные агрегаты, образующие струи и подсветку. Весь остальной функционал сохранен, производятся фильтрация, дозация химреагентов, поддержание воды в состоянии, необходимом для функционирования фонтанов, — обобщил тему А.Велиготский.

Следующим объектом очистки станут фонтаны в парке Победы.

Большой фонтан парка Победы недавно был подвергнут большой чистке, из него слили воду, очистили все поверхности, произвели регламентные работы по очистке технологических рвов и приямков. Также заменили нержавеющие элементы фильтрационных устройств и фильтров.

В ближайшие дни фонтан заполнят водой и введут в обычную работу, за исключением больших струй в самом центре. Водооборот будет возобновлен, фонтан будет готов по первой же команде включиться в работу полноценно.

Аналогичные работы проводятся в Комсомольском парке, где в настоящее время вода в отличном состоянии.

В сквере «Имени 60-летия СССР» также работает пешеходный фонтан, но покрытие там выполнено в виде металлической решетки, что позволяет легко оценивать состояние воды.

— Этот фонтан почищен, там работают системы фильтрации и дозации химреагентов, — прокомментировал А.Велиготский.

Он также пояснил, что из-за периодического отключения электроэнергии работы иногда приходится приостанавливать и адаптировать очередность их выполнения к существующим условиям. При наличии и отсутствии электроэнергии производят разные виды работ. Мойку под высоким давлением выполняют только при наличии электроэнергии, зато в ее отсутствие фонтаны убирают, в том числе механически, например, аккумуляторным инструментом.

— Любой житель Севастополя может оценить состояние севастопольских фонтанов визуально: вода в них чистая, прозрачная, мусора нигде нет, — заверил специалист.

По его информации, фонтаны запустят по команде губернатора, когда ситуация с электроснабжением это позволит сделать.