Дачу Стамболи готовят к открытию

Более 500 экспонатов, среди которых мебель и предметы быта, покажут на даче табачного фабриканта Российской империи Иосифа Стамболи в Феодосии после завершения ее реставрации в конце этого года, сообщили ТАСС в Феодосийском музее древностей, где сейчас хранятся экспонаты.

«Планируется создать экспозиции об истории семьи Стамболи, истории табачной фабрики, парадных залах дачи, где покажут семейный дворик, фонтан, часть парка, южную часть дома, внутреннее убранство дачи. К сожалению, экспонаты самой семьи в фондах музея отсутствуют. Но в коллекции музея есть предметы по истории табачной фабрики. Всего в перспективе в экспозиции планируется разместить более 500 предметов», — сообщили в дирекции музея.

В экспозиции планируется разместить элементы мебели времени постройки дачи, предметы быта того периода, а также экспонаты по истории табачной фабрики: этикетки, папиросные пачки, фотографии.

Потомков фабриканта, в том числе из Франции и Подмосковья, пригласят на его дачу в Феодосии после реставрации. В Крыму потомков Стамболи нет.

В министерстве культуры Республики Крым подтвердили, что работы на даче находятся на стадии завершения, техническая готовность объекта составляет 99%. Сейчас на площадке ведутся работы по уборке помещений и подготовке научно-реставрационного отчета.

Долгострой

Реконструкция дачи Стамболи проводятся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Масштабные противоаварийные и реставрационные мероприятия стартовали в 2016 году. Особняк планировали отремонтировать до конца 2022 года, но сроки постоянно переносились по различным причинам.

Задержка была вызвана тем, что несущие конструкции и отдельные элементы здания имели ограниченное работоспособное и аварийное состояние. Потребовалась разработка научно-проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных работ, а также корректировка имеющейся научно-проектной документации с учетом всех нюансов для сохранения объекта культурного наследия.

Дача

Дача Стамболи в Феодосии — визитная карточка города наряду с картинной галереей Айвазовского. Была построена по проекту архитектора Оскара Вегенера (1851-1920), автора Массандровского дворца. Строительство дачи длилось с 1909 по 1915 год. Табачный промышленник И. В. Стамболи (1877-1958) преподнес ее в дар своей жене Рахиль, именем которой и была названа дача. Здание на берегу Феодосийского залива Черного моря выстроено в неомавританском стиле. При строительстве и отделке использовались ценные породы дерева, мрамор.

В 1985 году на даче открылся психотерапевтический наркологический центр, в 1990-е годы здесь находился ресторан, капитальные работы по сохранности не проводились. После воссоединения Крыма с Россией принято решение по выполнению работ по сохранению дачи.

И.Стамболи — представитель караимов (малочисленного коренного крымского народа). Он имел табачную фабрику в Феодосии, доставшуюся ему от отца. Табачная фабрика Стамболи в Феодосии была одним из значимых предприятий табачной промышленности в Крыму и России, первой и самой известной табачной фабрикой на полуострове.

Фабрикант сделал ставку на табаки крымских сортов. Они получали золотые медали на всемирных выставках. Плантации табака также были на Кавказе, в Болгарии и Турции. Сырье для фабрики поставлялось из разных стран, в том числе из Индии.

И.Стамболи умер и похоронен в Париже.