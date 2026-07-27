Открыли мемориальную доску в честь легендарного летчика

Мемориальная доска в честь генерал-полковника авиации Николая Москвителева появилась в Севастополе. Церемония открытия приурочена к 100-летию со дня рождения легендарного летчика, передает корреспондент ТАСС .

Торжественный митинг прошел на территории гарнизона аэродрома «Бельбек». В нем принимали участие ветераны авиации, в том числе члены Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек», действующие военнослужащие, представители органов власти и духовенства. Был совершен чин освящения мемориальной доски, вручены медали. Также участники мероприятия возложили цветы.

«Мы регулярно собираемся здесь (авиагарнизон «Бельбек» — прим. ТАСС) и отдаем почести нашему заслуженному человеку, нашему командиру и кумиру — Николаю Ивановичу Москвитилеву. Николай Иванович всегда был для нас примером, который свою жизнь посвятил авиации. Наши военные достойно выполняли поставленные задачи по защите Родины и продолжают это делать сейчас», — сказал генерал-лейтенант авиации в отставке, заместитель командующего войсками Московского округа ПВО (1990–1997 гг.) Виталий Ефремов.

Председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек» подполковник запаса Валерий Мискевич добавил, что Москвителев любил посещать Бельбек и является примером настоящего офицера. Генерал-майор в отставке Юрий Михайленко поделился, что ему довелось служить вместе с Москвителевым и он равнялся на легендарного летчика.

Советский военачальник Н.Москвителев родился в 1926 году, возглавлял 62-й истребительный авиационный полк. Был командующим авиацией Войск ПВО СССР, генерал-полковник авиации. Заслуженный военный летчик СССР.