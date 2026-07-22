Росреестр рассказал о новациях гаражной амнистии

Ранее Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Гаражная амнистия работает с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.

«В частности, методическое пособие актуализировано в связи с внесением изменений в Земельный и Налоговый кодексы РФ, вступлением в силу федерального закона № 338-ФЗ от 24.07.2023 „О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также вхождением в состав России воссоединенных регионов», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Среди основных нововведений — возможность оформления гаража при одновременном соблюдении трех условий: гараж является капитальным, не признан самовольной постройкой и был построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ в 2004 году. В Крыму, а также в Донбассе и Новороссии гараж должен быть построен до даты вхождения в состав России в случае принятия соответствующих региональных законов.

Уточнить информацию о кадастровом учете участка под гаражом теперь можно с помощью цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории возможна при наличии утвержденного проекта межевания, но отсутствие проекта не является препятствием. Исключение составляет Москва, где образование земельного участка должно быть предусмотрено проектом межевания территории (если он утвержден). Образование земельного участка под гаражом допускается без согласия арендаторов этого участка, если он предоставлен в аренду с множественностью лиц. Также исключена необходимость предоставления технического плана гаража, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть сведения о данном объекте. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка сокращен с 30 до 20 дней.

«Созданы необходимые возможности и условия, чтобы граждане стали законными владельцами своих гаражей и земельных участков. Обновлены методические рекомендации по «гаражной амнистии», которые являются практическим и удобным пособием для наших людей», — приводятся слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского на сайте ведомства.