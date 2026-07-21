В Новом Херсонесе организовали летние смены для школьников

Программа рассчитана на временной период с 10:00 до 18:00. Об этом 20 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказал директор департамента образования Максим Кривонос.

— Мы сейчас для ребят, которые не заехали на вторую и третью лагерные смены, отрабатываем поступающие заявки. Программа включает экскурсии в Музей античности и христианства, Музей Византии, Музей Крыма и Новороссии, а также творческие мастерские, командные активности, мероприятия молодежного центра «Точка опоры», — представил проект руководитель департамента.

Для участников организовано трехразовое питание. Детей будут сопровождать вожатые «Планеты детства», рабочие места которых сохранены после отмены лагерных смен. Участниками программы станут 176 старших школьников. Всего же проектом планируется охватить больше тысячи человек.

Для младших школьников (с 7 лет) предусмотрен проект «Планета детства в школах», которая пройдет на базе пяти севастопольских школ. Это будут краткосрочные трехдневные программы.

— Мы синхронизировали проведение программ в школах и в Херсонесе по вторникам, средам и четвергам. В Гагаринском районе выбрана школа №37, в Ленинском — №39, в Нахимовском — №41 и №9, в Балаклавском — №30, — рассказал М.Кривонос.

По его словам, все задействованные в проекте школы капитально отремонтированы, имеют спортивное ядро и полноценные кабинеты для занятий. Программа будет длится с 9:00 до 13:00 и представляет собой трехдневную циклическую смену.

Через каждые три дня ребята смогут презентовать какой-то продукт, например, в рамках финального концерта, на который, возможно, даже пригласят родителей детей. Участие в программе для детей бесплатное, питание в школах не предусмотрено, но будет обеспечен питьевой режим и сопровождение медиков.

Объявлен прием заявок.