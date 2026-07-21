Снова раскритиковали за отписки и бесхозяйственность
Севастопольским чиновникам в очередной раз «влетело» за формальные отписки по обращениям граждан.
На этот раз в ходе аппаратного совещания в правительстве города 20 июля была поднята тема недавних подтоплений дождевой водой придомовых территорий на улице Котовского и поступивших по этому поводу жалоб.
Прямо убедительно прошу
Критику глава города обратил к двум свои заместителям — Павлу Иено и Максиму Ковалеву.
— Я вас убедительно прошу, прямо убедительно... Всё, что написали по местам нашего традиционного подтопления, разобрать и дать людям нормальный внятный ответ. А не из серии, что это у нас гарантийный срок закончился в 19-м году, ливневка не была предусмотрена, потом когда-нибудь мы там что-нибудь предусмотрим... Двадцать раз уже обсуждали: есть-нет техническая возможность, когда ее сделают, проведите временные какие-то мероприятия... — дал наказы чиновникам Михаил Развожаев.
Земляные работы без всякой системы
Еще одной темой неудовольствия градоначальника стала бессистемная выдачи разрешений на производство земляных работ в городе.
— Кто хочет и где хочет роет, а потом бросают и ждут чего-то! Это же департамент городского хозяйства должен выдавать разрешения?! Или дорожники? У вас там, видимо, какая-то организованная группа выдавателей разрешений. Поломали и бросили! — снова поставил проблему на вид чиновникам глава города, имея в виду поступившие жалобы от жителей улицы Донской.
Там рабочие проложили водопровод, после чего так и бросили дорогу разрытой. В результате, грязь смешанная с дождевой водой, стекает на участки местных жителей.