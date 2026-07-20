Знали, где хранится бензин

Оперативники по горячим следам задержали двух крымчан, подозреваемых в краже топлива.

В полицию обратился 20‑летний житель одного из сел Сакского района с заявлением о пропаже 480 литров бензина АИ‑92. По словам потерпевшего, топливо в канистрах хранилось в гараже на территории его частного домовладения. Ночью неизвестные проникли в незапертый гараж через отверстие в заборе и похитили 13 канистр с бензином.

Благодаря оперативно проведенным розыскным мероприятиям правоохранители быстро установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались знакомые потерпевшего — 21‑летний и 22‑летний жители соседних сёл, ранее судимые. Часть пустых канистр полицейские обнаружили в личных автомобилях подозреваемых. Под тяжестью улик они признали вину и рассказали, как совершили кражу.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется расследование, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемые возместили потерпевшему стоимость похищенного топлива, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.