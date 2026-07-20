Поликлиники будут работать бесперебойно

Поликлиники и пункты выдачи льготных лекарств оснастят генераторами, по примеру больничных стационаров Севастополя, которые не прекращают работать и при отключениях электроснабжения.

— Поликлиники у нас, получается, работают в режиме ограничений. Притом, что и так есть ограничения по узким специалистам, очереди по записи достаточно долгие. А с ограничениями по свету получается: получив долгожданный талон, приходишь в поликлинику, а там при отключении света это право на прием остается нереализованным, — возмутился на аппаратном совещании в правительстве города 20 июля губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил наладить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств.

— Оперативно посчитайте, сколько нужно средств на обеспечение дизель-генераторами их технических возможностей. Поликлиники должны работать! — обратился глава города к своему заместителю Михаилу Сылке, заодно поинтересовавшись, почему при очевидном наличии проблемы, он узнает о ней не от профильных замов, а из жалоб в Центр управления регионом (ЦУР).

На критику начальника М.Сылка пообещал разобраться в ситуации.

— Надо не разбираться, а по инфраструктуре ездить и смотреть, что у вас на доверенной территории происходит. Сегодня до конца дня все посчитайте, как это максимально быстро и эффективно организовать! — распорядился губернатор.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.

На полуострове действуют ограничения электроснабжения. Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма остаются полностью обесточены из-за повреждений объектов инфраструктуры.

Веерные отключения электроснабжения в Севастополе вводят в связи с оперативной обстановкой, без предупреждения, соблюдения графиков и на продолжительное время.