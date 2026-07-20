Откупиться не удалось

Женщина-водитель без прав пыталась дать взятку в 200 тысяч рублей сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы избежать медицинского освидетельствования, но получилось только хуже.

В субботу, 18 июля, автоинспекторы остановили для проверки Changan под управлением 32-летней жительницы Севастополя. Во время общения полицейские поняли, что женщина-водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. Далее выяснилось, что она ранее уже была лишена водительских прав, пересдавать не стала и ездила без них.

От прохождения медицинского освидетельствования дама отказалась, но решила урегулировать неприятную ситуацию при помощи взятки: оставила в патрульном автомобиле пачку из-под сигарет с 200 тысячами рублей. После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, а злоумышленница задержана.

Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики и имеет криминальное прошлое. Во время досмотра в багажнике каршерингового автомобиля полицейские обнаружили шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета.

Со слов задержанной, изъятые у нее вещества — «соль» — синтетический наркотик. Улики направлены на криминалистическую экспертизу.

Задержанной грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на 1,5–2 года. Кроме того, в следственные органы переданы материалы о хранении наркотиков и даче взятки.