Дожди придут в Крым

Жаркая до плюс 35-36 градусов и сухая погода ждет в течение новой недели Астраханскую область и Калмыкию, тогда как в Крыму станет чуть прохладнее, сообщает ТАСС .

Высокие температуры в Калмыкии и Астраханской области

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Астраханской области в середине текущей недели воздух прогреется до плюс 34-35 градусов, а к воскресенью до плюс 38 градусов. Ночные температуры также останутся высокими — до 23-26 градусов тепла. Практически всю неделю будет преобладать солнечная погода, в пятницу возможны местами небольшие дожди, и температура понизится до 30-31 градуса. К выходным, согласно данным Гисметео, усилится ветер: его порывы будут достигать 13 м/с.

Станет прохладнее в Крыму и Ростовской области

По данным регионального гидрометцентра, в начале рабочей недели в Крыму сохранится сухая жаркая погода, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время будет плюс 16-21 градус, в Симферополе 17-18 градусов тепла, в дневные часы столбики термометра покажут плюс 28-30 градусов, в степных районах до 31-33 градусов со знаком плюс.

К выходным станет чуть прохладнее — дневная температура воздуха понизится до плюс 26-30 градусов, ночная температура существенно не изменится.

Кроме того, к концу рабочей недели вероятны кратковременные грозовые дожди.

Температура морской воды в Севастополе — плюс 23 градуса, в Евпатории и Ялте — плюс 24 градуса, в Керченском проливе- плюс 25, на Азовском море — плюс 26 градусов.