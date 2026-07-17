Подпорные стены на Адмирала Октябрьского сдали с полувековой гарантией

Движение по ул.Адмирала Октябрьского открыли 17 июля в 15:00. За полтора часа до долгожданного момента на объект прибыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев со своими замами и представителями фирмы-подрядчика.

— Мы ставили задачу сделать подпорную стену надежной. Сейчас спросил подрядчика, это наша компания «ВАД», которая, как известно, делала трассу «Таврида» и теперь выполнила все эти работы, по подпорной стене гарантия составляет минимум 50 лет, — рассказал журналистам глава города. — Контракт на обслуживание — около шести лет, но в плане понимания, сколько эта стена не будет больше доставлять проблем, — это около полувека.

Губернатор также вспомнил о долгих обсуждениях по поводу внешнего облика стены: вернуть ли ей исторический вид или сделать ставку на надежность в эксплуатации. В итоге, выбор сделали в пользу практически вечного натурального камня — султаевского гранита. Облицовка им внешнего фасада уже завершена, осталось доделать пешеходные участки.

Пришла уже и вся троллейбусная оснастка — контактную линию начали монтировать. Работы закончат через несколько ночей, для чего с 22:00 до 5:00 придется перекрывать движение.

Одновременно с открытием автомобильного движения открыли и лестницу для прохода пешеходов. Правда, пока только по нечетной стороне улицы. На четной завершаются отделочные работы. На обновленной стене кое-где установлены кованые металлические ограждения — часть металла еще не поступила.

Единственной нерешенной пока проблемой М.Развожаев назвал слишком уж крутые пандусы, совершенно неприемлемые для детских и инвалидных колясок.

— Здесь мы были скованы охранными обязательствами, поскольку объект находится в историческом поселении. Габариты нельзя было менять в соответствии с действующим федеральным законодательством. Попробуем при эксплуатации посмотреть... Все-таки я считаю, что современный объект, расположенный посреди города, используется в практическом плане, а не является выставочным. Поэтому какие-то нюансы постараемся доделать, внесем изменения в охранные обязательства с точки зрения инженерных решений, — сказал М.Развожаев.

Он также похвалил обновленную ливневую канализацию.

— Сделаны капитальные лотки, полностью выполнена система сбора воды на пешеходной части. Недавно был массированный ливень, который показал, что система работает, вода уходит совершенно без ущерба для подпорной стены, — обратил внимание журналистов градоначальник.

По словам заместителя начальника строительного управления АО «ВАД» в Севастополе Александра Куминова, на сегодня процент готовности объекта составляет 95%.

Он перечислил выполненные с февраля 2025 года работы: переустройство всех сетей: связи, электро, наружного освещения, контактной, устройство буронабивных и анкерных свай и др. Вспомнилось и о примененной в ходе ремонта строительной технологии устройства временной щебеночной насыпи для устранения рисков обрушения существующих зданий. С этой самой насыпи и набивали сваи. Сейчас все это уже стало историей.

— Параллельно вели мониторинг за прилегающими зданиями, для чего были установлены вибрационные датчики. Работы выполняли с соблюдением всех норм и правил, — сказал А.Куминов, добавив к тому монолитные работы, устройство дорожной одежды...

Сейчас завершается отделка фасада стен и устанавливается ограждение. Через несколько дней по спуску обещают запустить троллейбусы.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года. Его необходимость вызвана обрушением подпорной стены в ноябре 2023 года. Запустить движение изначально обещали в конце 2025 года, потом срок перенесли на лето 2026-го. А сам объект полностью сдадут в 2027 году.