Готовил теракт по собственной инициативе

Мужчина был не согласен с итогами референдума 2014 года, а после начала Специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый планировал совершить взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота в центральной части Севастополя для устрашения населения города. Для этого он самостоятельно изучил технологии изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, приобрел необходимые компоненты и собрал самодельное радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли его преступную деятельность. В августе 2025 в квартире по месту его проживания изъято взрывное устройство, содержащее более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 г металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для дистанционного подрыва.

Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.