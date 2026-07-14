В Крыму вводят дополнительные меры поддержки промпредприятий

Новые решения помогут в том числе снизить финансовую нагрузку на производителей.

Комплекс мер разработан Министерством промышленности и торговли РК совместно с НО «Крымский региональный фонд развития промышленности».

«Новые решения помогут снизить финансовую нагрузку на производителей, обеспечить устойчивую работу отрасли, расширить возможности получения льготного финансирования для защиты производственных мощностей, а также для пополнения основных и оборотных средств», — пояснил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Реализация указанных мер позволит предприятиям более оперативно привлекать финансовые ресурсы для решения производственных задач, модернизации, сохранения стабильной деятельности и реализации инвестиционных проектов.

Так, в число мер поддержки вошло:

— увеличение общего размера субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей;

— предоставление отсрочки по погашению основного долга;

— снижение процентных ставок по программе «Пополнение оборотных средств»;

— введение нового стандарта финансирования «Рефинансирование»;

— расширение направлений целевого расходования средств по программам «Пополнение оборотных средств» и «Za поддержку»;

— возможность реструктуризации задолженности по действующим договорам целевого займа;

— сокращение сроков рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности.

По вопросам предоставления субсидии предприятия могут обратиться в Министерство промышленности и торговли РК: Симферополь, ул.Киевская, 81, тел.: +7(978) 756-66-82.

Получить консультацию по условиям предоставления льготных займов можно в Крымском региональном фонде развития промышленности: Симферополь, ул.Киевская, 41, офис 808 (БЦ «Фабрика»), тел.: +7(978) 910-07-77.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.