Приглашают на курсы первой помощи

Научиться правильно помогать человеку до приезда врачей может каждый.

В Севастополе стартовали бесплатные курсы по оказанию первой помощи. Обучение проводит Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Записаться на обучение может любой желающий старше 18 лет.

Программа построена так, чтобы дать не только теоретические знания, но и практические навыки. На занятиях расскажут и покажут, как правильно действовать: при потере сознания; при инфаркте и инсульте; при утоплении; при травмах и различных видах кровотечений; как проводить сердечно-легочную реанимацию.

Курс рассчитан на два дня. Занятия проходят по вторникам и пятницам.

Записывайтесь по телефону: +7 (8692) 41-74-95 с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.