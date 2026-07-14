Новый Херсонес готов организовать летний отдых детей

В Новом Херсонесе предложили организовать каникулярный отдых детей. Такая форма отдыха может стать заменой пребыванию детей в загородных лагерях. Об этом зашла речь 13 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

В музейно-храмовом комплексе готовы принять детей на условиях полного пансиона, с обеспечением культурно-исторической программы.

- Кажется, это очень хорошее предложение, за него особенно стоит поблагодарить Владыку Тихона и администрацию Нового Херсонеса. Поэтому давайте оперативно отработаем эту программу для детей, особенно для тех, кто, к сожалению, не поедет на третью смену, – сказал губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил проработать вопрос участия в такой программе детей с сельских территорий.

Глава города поручил обратить особое внимание на школьников, которые не смогли в этом году воспользоваться путевками в детские оздоровительные лагеря.

— В случае, если в этом году у них так и не получится возобновить летний отдых, в следующем им необходимо выделить путевки в приоритетном порядке, — сказал М.Развожаев.

Ранее в правительстве Севастополя было принято решение об отмене третьей смены в детских оздоровительных лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» в связи с возникшими проблемами энергообеспечения.