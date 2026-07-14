На тоннеле начали бурить сваи

Подрядная организация ООО «Веста» приступила к бурению свай для тоннеля, который протянется от улицы Генерала Петрова до улицы Пожарова.

На земляном западном склоне, где совсем недавно устроили две временные дороги, уже работает буровая и другая строительная техника, а по окрестностям отчетливо разносится глухой ударный звук работающего бура.

По словам первого заместителя директора департамента транспорта Николая Максимова, подрядчик выполнил почти все подготовительные работы, в том числе частичный перенос со стройплощадки сетей электроснабжения и связи.

Приступили к формированию входа в тоннель

Как объяснил Н.Максимов, буронабивные сваи нужны для последующего устройства подпорных стен. Всего на западном портале тоннеля планируется установить 79-80 свай, что займет полтора-два месяца. После этого работы перейдут на следующие захватки и участки. Затем на объекте установят проходческую машину, которая с помощью навесного оборудования приступит к проходке самого тела тоннеля.

Аналогичные свайные работы будут выполняться и с другой стороны тоннеля, правда там набьют примерно 100 свай.

Характеризуя сам процесс, Н.Максимов пояснил, что сначала буровой установкой бурится скважина, затем туда опускается свая, после чего скважина заполняется сульфатостойким бетоном марки B 25. Пока забетонировано две сваи, но процесс в самом начале.

— Это довольно непросто. Под каждую сваю, а они устраиваются не в одном уровне, а каскадно, каждая на своем уровне. Для каждой нужно устроить бур-шахту, каждый уровень необходимо отсыпать, утрамбовать, выполнить временное бетонное сооружение, — пояснили специалисты на объекте.

В процессе строительства предусмотрено обустройство шести пересечений дорог: два — по улице Очаковцев, одно — по Нефедова, одно — по Карантинной. Все это нужно для улучшения транспортной доступности, в том числе строящегося музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальный. Еще одна задача проекта — уменьшить общую транспортную загрузку центральной части города.

Что построят

Протяженность строящегося тоннеля составит 317 метров. Перечисленные пересечения улиц будут благоустраиваться, с устройством тротуаров.

Также на западном портале планируется обустроить транспортную развязку по типу кольца, а на месте существующей пока заправки расположится диспетчерский пункт — как раз сейчас оформляется документация по выкупу АЗС.

— В диспетчерский пункт будут выведены видеокамеры слежения на подходах к тоннелю. В самом же тоннеле планируется устроить контактную сеть для прокладки троллейбусной линии. Все системы работы тоннеля будут контролироваться в диспетчерском пункте, — рассказал Н.Максимов.

По его информации, прокладка тела тоннеля начнется не раньше августа. К работам также приступят специализированные подрядные организации, на сегодня их определено четыре.

Сейчас на объекте трудятся 35 человек и 15 единиц техники.

Завершение работ согласно контракту — декабрь 2029 года.