На Приморском бульваре высадили канны

Эти многолетние цветы будут украшать парадные клумбы центра Севастополя до ноября, обещают озеленители. Потом клубни выкопают и отправят в теплицы в специальную почвосмесь. Сами же клумбы перекопают, удобрят и засадят цветами «в зиму».

Пока же канны составили самый яркий акцент летней цветочной композиции, дополнив ранее высаженные бегонию вечноцветущую, агератум, петунию и другие цветы. Вместе они составили по-настоящему летние цветочные орнаменты.

Одновременно на Приморском бульваре проводятся уходовые работы за другими растениями. Работники предприятия окапывают розовые кусты, тем самым насыщая почву кислородом. Говорят, что окапывать розы надо примерно дважды в месяц.