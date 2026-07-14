14 заявок от севастопольцев подано на конкурс «Родная игрушка»

Завершен прием заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Номинация стала самой популярной на данном этапе конкурса: на участие в ней поступило 4330 заявок из всех 89 регионов России, в том числе 14 заявок из Севастополя.

Конкурс организован Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых и проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В номинации «Идеи игр и игрушек» могли принять участие создатели концепций будущих игр и игрушек, у которых еще нет готового образца продукции. На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели проектов. Впереди участников ждет экспертная оценка, по итогам которой будут определены лучшие проекты.

Наиболее активно свои идеи предлагали жители Московской области (396 заявок), Самарской области (267), Москвы (266) и Донецкой Народной Республики (202). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург (155 заявок), Нижегородская область (148), Белгородская область (133), Краснодарский край (131), Свердловская область (119) и Республика Татарстан (96).

«За каждой заявкой — личная история и большое желание сделать что-то важное для ребенка. Это видно и по составу участников: более 96% участников не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов — врач-неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору восемь лет, самому старшему — 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком — о семье, доме и стране», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Почти каждый шестой участник (17%) номинации — подросток от 14 до 18 лет. Чаще всего ребята предлагают идеи сюжетно-образных игрушек, настольных игр и конструкторов, а среди главных тем выбирают духовно-нравственные ценности, историю и культуру России, а также единство народов страны. Вместо цифровых гаджетов и сложных технологий новое поколение чаще придумывает персонажей и истории.

В конкурсе участвуют сотрудники детских садов: свои идеи представили более 150 воспитателей, а также методисты, руководители коллективов и педагоги. Чаще всего это настольные игры и сюжетно-образные игрушки, которые направлены на развитие моторики, логическое мышление и навыки общения, а также помощь детям в знакомстве с историей, обычаями и символами родной страны.

В целом игрушка все чаще становится способом говорить с ребенком о семье, стране и родном крае: около 40% всех проектов номинации так или иначе опираются на народные промыслы, традиции и фольклор. При этом современные технологии не вытесняют традиционные игровые форматы, а дополняют их: авторы предлагают использовать QR-коды, интерактивные элементы и даже ИИ, чтобы рассказывать сказки, знакомить детей с историей страны и вовлекать их в изучение разнообразных тем.

Следующим этапом станет оценка конкурсных работ. Экспертная комиссия сформирует список из 40 лучших проектов, из которых отберут 15. Их авторы смогут доработать свои идеи и создать прототипы будущих игр и игрушек. Осенью разработки победителей будут представлены на масштабной выставке, которая объединит представителей индустрии, а также детей и их родителей.

Первый сезон конкурса «Родная игрушка» вызвал широкий интерес по всей стране: на участие было подано более 28 тысяч заявок из всех регионов России. По итогам отбора победителями стали 24 проекта, часть из которых уже выпускается серийно, сообщила пресс-служба Общества «Знание».