Турфирмам и ресторанам помогут выжить

Правительство России выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе.

Туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из‑за действий вооруженных сил Украины, окажут финансовую поддержку. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 млрд рублей подписано председателем кабмина РФ. Согласно документу, Крым получит более 3,7 млрд рублей, 584,5 млн будет направлено Севастополю.

Средства из резервного фонда Правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысяч компаний, работающих в туриндустрии.

Средства субсидии предусмотрены на выплату МРОТ сотрудникам в туристической и ресторанной отраслях, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наша задача — как только получим федеральное финансирование, моментально довести средства до бизнеса. Поручил профильным департаментам разработать четкий, понятный и публичный механизм получения этой меры поддержки. Алгоритм будет опубликован, чтобы каждый представитель отрасли знал, куда, когда и в какие сроки обращаться», — объяснил губернатор.

МРОТ в Севастополе совпадает с федеральным и с 1 января 2026 года установлен на уровне 27093 руб.