Расследуется уголовное дело о смерти ребенка в больнице

В соцсетях утверждают, что 11-летний мальчик находился в больнице без надлежащего присмотра.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, в апреле 2026 года 11-летний пациент, страдавший тяжелым заболеванием, скончался в больнице. По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как уточнили в СК России по Республике Крым и Севастополю, в социальных сетях распространяется видео, в котором утверждается, что смерть ребенка наступила вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками: ребенок с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра.