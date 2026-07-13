«Империя» оказалась прикрытием мошенников

В Севастополе вынесен приговор участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта в квартирах обворовали полсотни пенсионеров.

В организованной группе было пятеро мужчин и женщина, в возрасте от 24 до 37 лет.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве и грабеже.

Установлено, что осужденные занимались мошенничеством под видом деятельности фирмы «Империя», якобы оказывающей услуги по проведению ремонта в квартирах.

Организатор группы привлек к участию в ней своих знакомых. Он подыскал офис, организовал изготовление печатей, визитных карточек, рекламных листовок, бланков договоров. Клиентов искали в интернете при помощи двух сайтов и страницы в соцсети. Один из соучастников был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Все это позволило преступной группе придать законный вид своей деятельности.

Участники имели четко распределенные роли. Поверившие им люди вносили авансовые платежи, но вместо выполненных работ получали лишь обещания и просьбы подождать. Делать ремонт «имперцы» не собирались.

Таким образом, в период с марта 2018 по декабрь 2021 года они обманули 51 человека, похитив свыше 5,8 млн рублей. Все потерпевшие — престарелые люди, инвалиды и «дети войны».

Один из соучастников признан виновным в совершении грабежа, а еще один — в хищении у пожилой женщины более 220 тысяч рублей, якобы взятых взаймы.

Преступная деятельность участников «Империи» пресечена полицией.

Нахимовский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным лишение свободы на сроки от 2,5 лет до 5,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

На автомобиль, денежные средства, долю земельного участка и нежилое помещение виновных наложен арест.

Осужденные взяты под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.