Хотят снизить цену на топливо

Недостаточность поставляемых в Севастополь объемов топлива в очередной раз отметил 13 июля на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев.

Ключевым остается вопрос цен на АЗС. Об этом глава города доложил Президенту страны и попросил субсидию.

— На этой неделе у нас задача согласовать субсидирование с федеральными органами власти, чтобы в ближайшее время приступить к снижению стоимости топлива. В самое короткое время мы должны эту задачу решить. Соответствующий механизм по двум вариантам мы обсуждаем. В ближайшее время, я думаю, мы совместно с главой Республики Крым придем к финалу, — сказал М.Развожаев.

По состоянию на 13 июля, цены на топливо по QR кодам на заправках сети «ТЭС»: 180 рублей (92-й бензин), 195 рублей (95-й), 205 рублей (ДТ), 245 (95+ и ДТ+).

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещали в течение 30 дней.

В Севастополе введен лимит на заправку: 20 литров на одну машину по QR-коду раз в семь дней. В свободной продаже топлива почти нет.