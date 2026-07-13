Движение по Адмирала Октябрьского откроют 17 июля

Основные работы по улице Адмирала Октябрьского завершены, движение откроют 17 июля, сообщил в понедельник, 13 июля, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Кроме троллейбусов

При этом он отметил наличие логистических проблем, связанных с поставкой материалов, на их решение потребуется некоторое время.

Поэтому 17 июля будет запущено движение для всех видов транспорта, кроме троллейбусов, а также пешеходное движение по лестнице со стороны Центра переливания крови. Через неделю планируется открыть пешеходную лестницу на противоположной стороне улицы.

Контактную сеть будут доделывать по ночам

— После поставки кабеля в ночное время будет устроена контактная сеть для движения троллейбусов, на это понадобится несколько ночей, — анонсировал предстоящие работы С.Таматаев.

По его словам, на сегодня практически все работы завершены, за исключение разве что пешеходной дорожки, на которой нужно доложить плитку. Также нужно будет обустроить пандус. Перед открытием (до 17 июля) нанесут дорожную разметку.

Некоторые маршруты оставят

Директор департамента сообщил о принятом решении оставить некоторые маршруты общественного транспорта, задействованные по временной схеме но время ремонта ул.Адмирала Октябрьского. Так, продолжат движение по ул.Капитанской автобусы №22 (с 5-км Балаклавского шоссе в Херсонес), №84 (ул.Горпищенко – ул.Шевченко) и №113, связывающий улицу Капитанскую и центральное городское кольцо.

Также оставят маршрут №31 (до ТЦ «Муссон»), но автобус будет ходить не по ул.Пожарова, как раньше, а по ул.Руднева. Троллейбусные маршруты №10 и №10К возвратят в прежнюю схему. По ул.Руднева продолжит курсировать троллейбус №14 и автобусы №4 и 19.

Брусчатку вернут

После запуска движения по ул.Адмирала Октябрьского планируется приступить к капитальному ремонту улиц Демидова и Шмидта. Там, где снимали брусчатку, теперь будут ее возвращать.

— Она там сейчас лежит лоскутным образом. На Шмидта есть кусок, который примыкает к новой дороге, выходящей на площадь. Может быть, от этой части сделать небольшое историческое пространство? Не так, как раньше было: тут пятно, там пятно, тут три камня, там пять камней. Сделать надо так, как было при ремонте Большой Морской: большой массив, а остальное доделать нормальным асфальтом, — обратился губернатор Михаил Развожаев к своему заместителю Максиму Жукалову.

Тот пообещал проработать вопрос и предложить решение.

Отметим, что кусок с брусчаткой на выезде с улицы Шмидта на площадь Ушакова уже не в очень хорошем состоянии и требует ремонта.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года. Его необходимость вызвана обрушением подпорной стены в ноябре 2023 года. Запустить движение изначально обещали в конце 2025 года, потом этот срок перенесли на лето 2026-го. А сам объект сдадут в 2027 году.