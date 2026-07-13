Без света вторую неделю

В ряде населенных пунктов Крыма электричества нет с начала июля. Для решения проблемы власти закупят автономные генераторы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«По поводу использования автономных источников энергии. График поставок генераторов сформирован. Обеспечение начинаем с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», — цитирует сообщение С.Аксенова в соцсетях ТАСС.

Он добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением на полуострове остается напряженная, сформировать графики поставок и отключений не представляется возможным. Он также отметил, что на текущей неделе появится информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, утвержденных совместно с правительство России.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно, об этом сообщал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.