Водителям будут доплачивать за сложные условия труда
Водителям общественного транспорта планируют доплачивать мотивационную часть за особо сложные условия труда. Об этом 30 июня сообщил губернатор Севастополя на заседании правительства.
По словам главы города, средства со временем предусмотрят в бюджете.
На том же совещании прозвучало, что общественный транспорт в настоящее время перешел на новую схему работы в условиях объявления сигнала воздушной тревоги.
– Транспорт ходит, водителей частично оснастили бронежилетами. Также будут дополнительные индивидуальные средства защиты, – пообещал С.Таматаев.